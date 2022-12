Inattivo, privo d azione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inattivo, privo d azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INERTE

Significato/Curiosita : Inattivo, privo d azione

Fratello chuck è un ottimo avvocato e fondatore dello studio legale hhm, ma inattivo a causa di una presunta elettrosensibilità. i rapporti col fratello si...

In chimica, è detta inerte una specie chimica o un materiale che, seppur presente nell'ambiente in cui si svolge una determinata reazione chimica, non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con inattivo; privo; azione; Immobile, inattivo ; inattivo , non mobilitato; S'attiva quando il pc è inattivo : __ saver ing; In quiescenza è inattivo ; privo di microbi; privo di freni morali; privo di tatto; privo di parzialità; Obbligazione scritta; La regolazione d uno strumento di misura; Non prendere in considerazione ; L intonazione dialettale; Cerca nelle Definizioni