Si grattugiano o si affettano in dischetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si grattugiano o si affettano in dischetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAROTE

Significato/Curiosita : Si grattugiano o si affettano in dischetti

Contenuto in essa, la radice della carota è usata per fare il succo di frutta alla carota e confettura di carote: la produzione di quest'ultima in spagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con grattugiano; affettano; dischetti; Si grattugiano o si affettano; Agrumi che a volte s affettano ; Si grattugiano o si affettano ; Frutti che si affettano ; Si affettano per il soffritto; dischetti di pane tipici dell Emilia-Romagna; dischetti lucidi detti anche paillettes; Cerca nelle Definizioni