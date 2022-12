Fra di loro viene eletto il Pontefice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fra di loro viene eletto il Pontefice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARDINALI

Significato/Curiosita : Fra di loro viene eletto il pontefice

Cattolica dal 13 marzo 2013 emblema del papato il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è il vescovo di roma, massima autorità religiosa riconosciuta...

cardinali legati alla gestione e all'amministrazione del territorio pontificio e dai cosiddetti "cardinali della corona". fotografia di un cardinale del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

cardinali legati alla gestione e all'amministrazione del territorio pontificio e dai cosiddetti "cardinali della corona". fotografia di un cardinale del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con loro; viene; eletto; pontefice; Il coraggio non è di certo il loro forte; Una corona d alloro ; Doloro se contrazioni; Provoca doloro se emicranie; Il suo acetato viene usato come solvente; viene eseguita da orchestre di ampie dimensioni; Avviene dopo aver ben masticato; Interviene nelle emergenze umanitarie sigla; Riunione di eletto ri; I fraudolenti accordi eletto rali; Il sistema eletto rale che premia il partito più votato; Raggiri eletto rali; Titolo che si dà al pontefice ; Titolo con cui ci si rivolge al pontefice ; La speciale auto blindata del pontefice ; Il pontefice lo recita affacciandosi su Piazza San Pietro;