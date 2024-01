La definizione e la soluzione di: La forma della vela latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Solo la componente propulsiva atta a spostare in avanti della barca. la forma della vela influenza la spinta; variazione nella forma della vela possono...

In matematica, la disuguaglianza triangolare afferma che, in un triangolo non degenere, la somma delle lunghezze di due lati è maggiore della lunghezza del terzo. Una sua conseguenza, la disuguaglianza triangolare inversa, afferma invece che la differenza tra le lunghezze dei due lati è minore della lunghezza del rimanente.

Nel contesto della geometria euclidea, la disuguaglianza triangolare è un teorema, conseguenza del teorema del coseno, e, nel caso di triangoli rettangoli, conseguenza del teorema di Pitagora. Essa può essere usata per dimostrare che il percorso più breve tra due punti è il segmento rettilineo che li congiunge.

Un caso particolare avviene nei triangoli degeneri, dove la somma delle lunghezze dei due lati minori è uguale alla lunghezza del lato maggiore. In generale la disuguaglianza triangolare può essere espressa come: la somma delle lunghezze dei due lati di un triangolo (eventualmente degenere) è maggiore o uguale alla lunghezza del terzo lato.

Nell'ambito degli spazi normati e degli spazi metrici, la disuguaglianza triangolare è una proprietà che ogni norma o distanza deve possedere per essere considerata tale.

Italiano

Aggettivo

triangolare m e f sing (pl.: triangolari)

(geometria) a forma di triangolo la fibrocartilagine triangolare è un complesso legamentoso che congiunge il radio con l'ulna

Sostantivo

triangolare m pl (pl.: triangolari)

(sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Verbo

Transitivo

triangolare (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

tri | an | go | là | re

Pronuncia

IPA: /triango'lare/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo)dal latino tardo triangularis

(verbo) vedi triangolo

Parole derivate