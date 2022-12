Se è fatta, è un espressione vuota, convenzionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è fatta, è un espressione vuota, convenzionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRASE

Significato/Curiosita : Se e fatta, e un espressione vuota, convenzionale

Con un atteggiamento critico verso le fonti. la storia divenne una branca della letteratura e non più della teologia e si rifiutò la convenzionale divisione...

Stai cercando altri significati, vedi frase (disambigua). la frase (il termine deriva dal greco fs ("frase", "locuzione", "espressione", "stile",... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con fatta; espressione; vuota; convenzionale; Uno scontro che vide la disfatta di Napoleone; Fu sopraffatta dai Borbonici del cardinale Ruffo; Una gara... fatta di corsa; Si è fatta prima del raccolto; Do ut __, espressione latina; espressione che minimizza la negatività dell accaduto; Immobilità di espressione o di sguardo; espressione latina per una confidenza segreta; Come il camion... vuota to; Davanti a lei si svuota no i carrelli; Chi lo vuota , spiffera tutto; Lo svuota no gli addetti alla nettezza urbana; convenzionale , reso quasi immutabile dall uso; Un segno convenzionale ; Abbreviazione convenzionale ; Se è fatta... è un espressione vuota e convenzionale ; Cerca nelle Definizioni