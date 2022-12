Esemplare standard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esemplare standard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TIPO

Significato/Curiosita : Esemplare standard

Flight (3 esemplari) kuwait air force (2 esemplari) luftwaffe (2 esemplari) algerian air force (1 esemplare) egyptian air force (1 esemplare) governo dell'arabia...

tipo negoziale – (da cui il negozio tipico) tipo di frazionamento – (nella pratica del catasto) tipo – logica maria tipo – pianista italiana tipo zoologico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Un pezzo da collezione restato in un singolo esemplare ; esemplare di cui esiste una sola copia lat; L esemplare che fa da base per le produzioni; Un esemplare del genere di mammiferi Trichechus; L accorpamento di prodotti diversi in uno solo, standard ; standard s Organization of Nigeria; Modello standard izzato; Gi estremi dello standard ;