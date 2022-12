Emanare luce come una stella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emanare luce come una stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRILLARE

Significato/Curiosita : Emanare luce come una stella

Dal geopolitologo statunitense george friedman, il quale ha messo in luce come l'obiettivo strategico tedesco di acquisire l'egemonia sul continente...

Germania aveva superato il primo turno come seconda classificata, senza brillare, ottendo un pareggio (1-1 contro l'uruguay), una vittoria in rimonta (2-1... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con emanare; luce; come; stella; emanare una legge; Può emanare un soave profumo; emanare raggi luminosi; emanare un profumo; Con Polluce , nella costellazione dei Gemelli; luce rtoloni verde smeraldo; Come capelli luce nti; Lascia passare un filo d aria o di luce ; Paladini come Batman e l Uomo Ragno; Ecco qui come si fa; Popoli come Croati e Serbi; Studia come produrre oggetti miniaturizzati; Fuoristrada della stella ntis; stella dell Orsa Maggiore; Con Polluce, nella costella zione dei Gemelli; __ Guinness, Obi Wan Kenobi in Guerre stella ri; Cerca nelle Definizioni