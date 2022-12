Lo diventano gli ex Presidenti della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo diventano gli ex Presidenti della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SENATORI A VITA

Significato/Curiosita : Lo diventano gli ex presidenti della repubblica

Senatori elettivi, fanno parte del senato come senatori a vita gli ex presidenti della repubblica, di diritto e salvo rinunzia, e fino a cinque senatori di...

Complessivo dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque. al 2022 sono in carica sei senatori a vita: il presidente...

