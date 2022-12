La credit che sostituisce il contante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La credit che sostituisce il contante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CARD

Significato/Curiosita : La credit che sostituisce il contante

inoltre la legge prevede che gli operatori che si occupano di recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli...

card – carte da gioco per giochi di carte collezionabili andrew card – politico statunitense david card – economista canadese frank card – cestista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

card – carte da gioco per giochi di carte collezionabili andrew card – politico statunitense david card – economista canadese frank card – cestista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con credit; sostituisce; contante; Lo è un bene che può costituire garanzia per il credit ore; Scredit are una leggenda; Permette di determinare l equivalente in moneta di un debito o credit o con la moneta di un altro Paese; La Torre Unicredit , a Mila-no, è il più alto d Italia; sostituisce il capo; sostituisce l uomo; sostituisce legalmente un genitore; Spesso sostituisce a lei; Quello di contante si effettua all ATM; Denaro contante ; La credit al posto del contante ; Nel contante degli Americani;