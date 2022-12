Cotiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Cotiche

cotiche fresche crude cotiche in cottura la cotica o cotenna è la pelle del maiale. viene usata in cucina come alimento, entra come ingrediente principale...

Culatello con cotenna affettato il culatello con cotenna, noto anche col nome di culatta o di culaccia, è un salume tipico dell'emilia occidentale in special...