Fa le corse in poche città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa le corse in poche città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosità : Fa le corse in poche città

I tram sono un tipo di mezzo di trasporto che opera in poche città selezionate in tutto il mondo. Questi veicoli su rotaia sono progettati per il trasporto pubblico e sono noti per la loro capacità di movimento rapido e conveniente all'interno delle aree urbane. I tram possono operare su una rete dedicata di binari o condividere la strada con altri veicoli. Sono alimentati da energia elettrica e spesso presentano un design distintivo con carrozzerie a basso pavimento per agevolare l'accesso dei passeggeri. I tram offrono un'alternativa ecologica ai mezzi di trasporto su strada, riducendo l'impatto ambientale e alleviando la congestione del traffico nelle città. Inoltre, i tram sono apprezzati per la loro efficienza, la capacità di trasportare un gran numero di passeggeri e per essere un'icona caratteristica delle città in cui operano.

