Con il rame nell ottone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con il rame nell ottone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZINCO

Significato/Curiosita : Con il rame nell ottone

Semilavorati in leghe di rame, la stragrande maggioranza delle quali (564.800 t) in ottone. callister, p. 767. ^ ottone, la lega rame-zinco dalle innumerevoli...

Disambiguazione – se stai cercando la casa editrice spagnola, vedi ediciones zinco. lo zinco è l'elemento chimico di numero atomico 30 e il suo simbolo è zn. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

