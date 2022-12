Come una sostanza di facile evaporazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una sostanza di facile evaporazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VOLATILE

Significato/Curiosita : Come una sostanza di facile evaporazione

Distillare una miscela è la distillazione flash (anche detta "evaporazione flash" o "evaporazione parziale"). tale metodologia consiste nella vaporizzazione...

Percentuale del valore nel tempo informatica ed elettronica la memoria volatile e in generale elementi simili, fanno riferimento a componenti elettronici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

