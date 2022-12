Colli in provincia di Padova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colli in provincia di Padova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EUGANEI

Significato/Curiosita : Colli in provincia di padova

Cercando l'omonima provincia del regno lombardo-veneto, vedi provincia di padova (lombardo-veneto). la provincia di padova è una provincia italiana del veneto...

Disambiguazione – se stai cercando gli omonimi vini, vedi colli euganei (vini). i colli euganei sono un gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica, creati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Alberello comune sulle colli ne dei Paesi mediterranei; Può essere causato da una colli sione in mare; Dà istruzioni per atterraggi e decolli ; Il pittore dei lunghissimi colli ; Una provincia della Sicilia; La provincia di Canelli; provincia e città canadese; Una provincia lacustre lombarda; Località termale del padova no; Prima di Verona e padova ; Ezzelino II... che fu signore anche di padova ; Strada statale da Otranto a padova ;