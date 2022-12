La città lombarda in cui si tiene il Festivaletteratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città lombarda in cui si tiene il Festivaletteratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANTOVA

Significato/Curiosita : La citta lombarda in cui si tiene il festivaletteratura

Marco malvaldi al festivaletteratura 2016 il festivaletteratura di mantova è una manifestazione culturale nata nel 1997 che si tiene nei primi giorni di...

Cercando altri significati, vedi mantova (disambigua). mantova al crepuscolo vista notturna del castello di san giorgio mantova (mantua in latino e màntua in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con città; lombarda; tiene; festivaletteratura; Paesetto confinante con una città ; Grande città del Nordafrica; La città natale di Nino Frassica; Fa le corse in poche città ; Una provincia lacustre lombarda ; Squadra lombarda ; Una città lombarda ; Provincia lombarda con i sette laghi; Non contiene crusca quasi per nulla; Sostiene il missile; Così ottiene tutto chi riesce a non spendere un euro; Fa scattare chi non si trattiene ; La città lombarda del festivaletteratura ; Cerca nelle Definizioni