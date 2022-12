Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIACENZA

Significato/Curiosita : Cio che resta in un magazzino in attesa di essere venduto

Mondo intero: nel magazzino era infatti contenuto anche il vaso di pandora, la cui apertura causata dall'esplosione del magazzino ha immediatamente iniziato...

Parametro della datazione dendrocronologica, vale a dire il periodo di giacenza che intercorre tra la data probabile dell'abbattimento dell'albero e quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con resta; magazzino; attesa; essere; venduto; Il suo giuramento è presta to dai medici; Presta denaro al debitore; resta re in attesa con ansia: con il fiato __; Foresta ; Fondo di magazzino ; II magazzino della nave; Grande magazzino ; Antico magazzino delle città di mare; Restare in attesa con ansia: con il fiato __; Passano lente nell attesa ; Le allunga l attesa ; Si allineano in attesa del via; Verbo che può essere coniugato sulle dita; Lo è un timer pronto a essere avviato; Può essere di pace, di Cassazione... e di sedia; Può essere ... competente; L invenduto del giornalaio; Il libro più venduto ; Il panino più famoso e più venduto della McDonald s; Pezzo di tessuto svenduto ; Cerca nelle Definizioni