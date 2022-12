Caratterizzava le sirene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizzava le sirene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Caratterizzava le sirene

Di letteratura barocca usato in poesia e nel dramma in versi, che si caratterizzava per una tendenza all'arguzia e all'ornato. deve il suo nome al poeta...

Stai cercando altri significati, vedi canto (disambigua). édith piaf canta davanti ad un pubblico (1962) il canto o musica vocale è l'atto di creare suoni...