Cambia nome ogni 30 giorni - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MESE

Significato/Curiosita : Cambia nome ogni 30 giorni

giorno è un programma televisivo italiano e rubrica a cura del tg4, in onda dal 28 febbraio 2022 tutti i giorni dalle 15:30 alle 16:40 condotto ogni settimana...

Cercando altri significati, vedi mese (disambigua). il mese è una suddivisione dell'anno. etimologicamente, il termine mese (dal latino mensis) ha la stessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Si cambia no nel pit-stop; Lo si cambia per lo spavento; cambia re, trasformare; Chi la cambia trasloca; Il nome di Branduardi; Dà nome a una pittoresca Alpe delle Dolomiti; Altro nome del patereccio; nome del clown di It creato da Stephen King; È il più interessato di ogni processo; Aderire in ogni parte; Lo è chi è entrato nel mondo dei sogni ; Chi la praticò cercò inutilmente di trasformare ogni metallo in oro; Tanti sono i mesi di 31 giorni ; Un caldo mese di 31 giorni ; Cade cinquanta giorni dopo Pasqua; La paga di 30 giorni di lavoro;