Breve strada in salita piuttosto ripida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve strada in salita piuttosto ripida.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAMPATA

Significato/Curiosita : Breve strada in salita piuttosto ripida

Castelpetroso, meta di pellegrinaggi. nel tratto laziale la strada si presenta piuttosto ripida e con molte curve. i punti più alti raggiunti sono il passo...

Chiavicone, falconara, gallo, gazzaro, ghiaia, partitore, rampa d'enza (rampata), san rocco per un totale di 20 chilometri quadrati. sant'ilario d'enza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

