Blocca la nave al largo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocca la nave al largo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Significato/Curiosita : Blocca la nave al largo

la vlora attraccata al molo di levante del porto di bari, piena di migranti albanesi. la vlora fu una nave mercantile che prendeva il nome albanese della...

Medesima distinzione scolastica in avaria comune (o generale, o grossa) e avaria particolare (o avaria semplice). l'avaria particolare è quella derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con blocca; nave; largo; Costringe chi si rivolge a lui... a blocca rsi; blocca no le ruote dentate; Ostruirsi, blocca rsi; Impaccio che blocca ; Lo spazzolone con cui si pulisce il ponte della nave ; Una nave ... per Drake; Ci va la nave che non è governata; La nave con tre piani di vogatori; Molto largo ; Volatile dal becco largo ; Mammifero australiano dal largo becco; È profondo al largo ; Cerca nelle Definizioni