Bersagli da tiro a volo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PIATTELLI

Significato/Curiosita : Bersagli da tiro a volo

tiro a volo identifica ogni attività a fini sportivi, o sport riconosciuto, del presente o del passato, che consista nel colpire un bersaglio in volo...

Massimo piattelli palmarini massimo piattelli palmarini (roma, 29 aprile 1942) è un accademico italiano. laureatosi e perfezionatosi in fisica, si è occupato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Le figure bersagli del poligono; Guardato come bersagli o; Eroico bersagli ere; Come un bersagli o non colpito; Così è un tiro con alzo a zero; Si versa nei ferri da stiro a vapore; Automobilisti da ritiro patente; Tessuto tiro lese; Attrezzate per spiccare il volo ; Vendere l anima al diavolo ; Un oggettino frivolo ; Sottomesso alla volo ntà altrui;