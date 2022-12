Attrezzate per spiccare il volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzate per spiccare il volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALATE

Significato/Curiosita : Attrezzate per spiccare il volo

Religiose pagane. le figure alate, molto spesso in coppia, che rappresentano la vittoria e si riferivano a vittorie alate, erano comuni nell'iconografia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

