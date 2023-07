Arpione per la pesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arpione per la pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIOCINA

Significato/Curiosità : Arpione per la pesca

La "fiocina" è uno strumento utilizzato per la pesca, in particolare per catturare pesci di dimensioni più grandi. È costituita da un'asta lunga e robusta con una punta appuntita o un arpione all'estremità. La fiocina viene lanciata in acqua con l'obiettivo di colpire il pesce e ancorarlo, consentendo al pescatore di tirarlo fuori dall'acqua. È uno strumento utilizzato da pescatori esperti che richiede abilità nel mirare e lanciare con precisione. La fiocina è stata tradizionalmente utilizzata nella pesca subacquea, ma può anche essere impiegata da imbarcazioni o da terra. È una tecnica che richiede forza fisica e agilità per maneggiare la fiocina e catturare con successo i pesci desiderati.

Altre risposte alla domanda : Arpione per la pesca : arpione; pesca; Pesce in carpione ; Navi da caccia con l arpione a prua; È gustosa in carpione ; Cacciano con l arpione ; Le calzature di gomma dei pesca tori; Località del pesca rese un tempo detta Zepagattum; Un insidia mimetizzata dal pesca tore; Un vermiciattolo da pesca ; Uccelli che si tuffano in mare per pesca re; Uncino per la pesca ;

Cerca altre Definizioni