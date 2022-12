Apparve a Bernadette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparve a Bernadette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MADONNA

Significato/Curiosita : Apparve a bernadette

Lourdes, cui l'allora quattordicenne bernadette ha assistito. gli accadimenti di cui fu protagonista la giovane bernadette hanno reso lourdes uno dei principali...

madonna – appellativo di maria, madre di gesù nella religione cristiana madonna – raffigurazione artistica di maria, madre di gesù madonna – dipinto di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con apparve; bernadette; Gesù risorto vi apparve a due discepoli; L epoca geologica in cui apparve l uomo; Vi apparve Gesù risorto a due discepoli; Influenza che apparve in Italia più di un secolo fa; Città in cui riposa la bernadette di Lourdes; Apparve più volte a bernadette ; Cerca nelle Definizioni