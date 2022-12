Un alternativa a Malpensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alternativa a Malpensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LINATE

Significato/Curiosita : Un alternativa a malpensa

"malpensa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi malpensa (disambigua). l'aeroporto di milano - malpensa (iata: mxp, icao: limc) è un aeroporto...

Il disastro aereo di linate fu un incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001 alle ore 8:10 locali all'aeroporto di milano-linate, con un bilancio finale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con alternativa; malpensa; Un alternativa alla MasterCard; Produce uova che sono un alternativa al caviale; Un alternativa a spa, srl e sas; Si grattugia in alternativa al parmigiano; Gli scali come malpensa e Heathrow; La provincia con malpensa ; Scali come malpensa e Linate; Invece di malpensa ;