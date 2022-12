Si allaccia intorno alla vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allaccia intorno alla vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CINTURA

Significato/Curiosita : Si allaccia intorno alla vita

Marsupio un marsupio è un tipo di borsa di piccole dimensioni che si allaccia intorno alla vita. il termine "marsupio" proviene, tramite il latino marsupium...

Cercando il grado nelle arti marziali, vedi kyu. cinture in cuoio disegno di una cintura. una cintura o cinghia o cinta è una striscia flessibile generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con allaccia; intorno; alla; vita; allaccia ture di montgomery; Un allaccia tura vistosa; allaccia re con apposite cinghie per sollevare; Un allaccia tura; Gira intorno alla casa; La Luna le gira intorno ; Veniva scavato intorno ai castelli per protezione; Oggetto artificiale che orbita intorno alla Terra; Se si accende, alla rma il guidatore; Un colpo alla Lupin; La palla canestro per i più giovani; La area di Parigi di fronte alla Torre Eiffel; Una sigla per le bibite multivita miniche; Il temerario lo ha per la vita ; Giovita letterato e patriota bresciano dell 800; Scopri la vita mina K; Cerca nelle Definizioni