S affetta per il minestrone - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CAROTA

Significato/Curiosita : S affetta per il minestrone

Disambiguazione – "carota" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi carota (disambigua). daucus carota subsp. maximus la carota (daucus carota l., 1753)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con affetta; minestrone; Si grattugiano o si affetta no in dischetti; affetta to, non naturale; Frutti da affetta re; L unità di peso per l affetta to; L ingrediente base del minestrone ; Uno degli odori del minestrone ; Ortaggio da minestrone ; Ortaggi che non mancano nel minestrone ; Cerca nelle Definizioni