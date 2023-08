Acronimo che designa servizi video via Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acronimo che designa servizi video via Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'acronimo "OTT" sta per "Over-The-Top" e si riferisce ai servizi video erogati via Internet. In questo contesto, "Over-The-Top" indica che questi servizi vengono forniti direttamente ai consumatori attraverso la connessione Internet, bypassando le tradizionali reti televisive via cavo o satellitari. Piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, e YouTube sono esempi di servizi OTT. Questi permettono agli utenti di accedere a contenuti video su richiesta, spesso personalizzando la loro esperienza di visione. Grazie alla crescente popolarità dell'OTT, i consumatori possono godere di maggiore flessibilità e scelta nella fruizione di contenuti multimediali, rivoluzionando il panorama dell'intrattenimento.

