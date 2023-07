L acqua che rovina i ponti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acqua che rovina i ponti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CHETA

Significato/Curiosita : L acqua che rovina i ponti

Cavalcavia della città (cioè ponti che non scavalcano i corsi d'acqua) di una qualche rilevanza architettonica. altri ponti sul fiume aniene presenti all'interno... Di dividere questa pagina in più pagine, intitolate l'acqua cheta (commedia) e l'acqua cheta (operetta). commento: valutare se fare di questa un redirect... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : L acqua che rovina i ponti : acqua; rovina; ponti; Il bricco con l acqua calda; Si usa per far bollire un po d acqua ; Cotte in acqua bollente; Specchio d acqua ; Fiume con poca acqua ; Un gigante in acqua ; Situazione di grande disordine e rovina ; La rovina degli astigiani; rovina re dal punto di vista estetico; rovina to a valle; rovina , disgregazione; Ci si è quando la rovina è totale; La nave con i ponti di volo; ponti famoso architetto; ponti di comando; Titolo ponti ficio; Arma delle guardie svizzere ponti ficie; Copricapo ponti ficio;

Cerca altre Definizioni