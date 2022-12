Abitano di fronte ai Giapponesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitano di fronte ai Giapponesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COREANI

Significato/Curiosita : Abitano di fronte ai giapponesi

Sino-giapponese e nella seconda guerra sino-giapponese anche se si macchiarono di varie atrocità; i crimini di guerra giapponesi più noti avvennero durante la seconda...

I coreani sono un gruppo etnico dell'asia orientale originario della corea e della manciuria meridionale. la maggior concentrazione di coreani è nei due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

