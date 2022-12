Vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : TAPPETI ORIENTALI

Significato/Curiosita : Vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra

da cui "andiamo a fare quattro ciance". per cui "bando alle ciance" può avere il significato "basta con le parole" (e magari passiamo ai fatti). ma ciance...

Chiamati anche "tappeti islamici", e il termine “tappeto orientale” è usato solo convenzionalmente. i tappeti dell'iran sono noti come “tappeti persiani”.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con vengono; molto; lontano; passiamo; sopra; vengono prima della I; Nei prezzi, vengono segnati dopo la virgola; vengono fatte con ghiaccio e sciroppo; vengono utilizzate in certe gare ciclistiche; Dotto, molto colto; molto dannoso; Mira molto in alto; molto colte; Più è allo, più è lontano ; lontano dalla costa; Il frutto non gli cade mai lontano ; lontano nel tempo o nello spazio; Il cielo sopra Londra; Scrisse il Dialogo sopra i due massimi sistemi; Diletta spesso con un sopra no; Così viene sopra nnominata l Atalanta; Cerca nelle Definizioni