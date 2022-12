Una colletta in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una colletta in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUESTUA

Significato/Curiosita : Una colletta in chiesa

La colletta (pron: collètta) è un'orazione che fa parte della liturgia della messa cattolica secondo il rito romano e della liturgia anglicana (come risulta...

Di henry l'evêque (1814) la questua dei poveri di attilio pusterla (1885) soprattutto nella tradizione cristiana, la questua è l'atto di andare di porta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

