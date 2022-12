Un tipo di media calcolata durante le corse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di media calcolata durante le corse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORARIA

Significato/Curiosita : Un tipo di media calcolata durante le corse

Specialisti delle gare contro il tempo. questo tipo di gare si contrappongono alle corse in linea di un giorno tra cui le classiche. oltre alla classifica generale...

Terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali, economici e sociali. precedentemente alla loro adozione...

