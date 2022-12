Sveglie con un sinonimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sveglie con un sinonimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sveglie con un sinonimo

Termine era impiegato nell'inglese afro-americano vernacolare come sinonimo di awake ("sveglio"). il termine awake, tuttavia, viene tuttora utilizzato dagli...

Van saliendo daquì poco a poco para colonia, y lo mismo haré yo en fin déste, si no oviera otra cosa de por medio que me lo impida". la partenza di questi...