Sportivi come Gabriele Detti e Alessia Filippi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sportivi come Gabriele Detti e Alessia Filippi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NUOTATORI

Significato/Curiosita : Sportivi come gabriele detti e alessia filippi

gabriele detti (livorno, 29 agosto 1994) è un nuotatore italiano specializzato nello stile libero, è stato campione mondiale degli 800 m stile libero,...

Antenata del nuoto risalgono al periodo preistorico. nella caverna dei nuotatori, sull'altopiano del gilf kebir, sono state rinvenute delle pitture rupestri... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

