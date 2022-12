Lo sono le acque miste, con bassa salinità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le acque miste, con bassa salinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALMASTRE

Significato/Curiosita : Lo sono le acque miste, con bassa salinita

Grammi a litro), ma vi sono zone a bassa salinità (golfo di botnia da 1‰ a 7‰, mar baltico da 6‰ a 18‰) e zone ad altissima salinità (canale di suez 43‰...

Polichete ficopomatus enigmaticus. ^ salmastre, acque, su treccani.it. url consultato l'8 novembre 2021. ^ acqua salmastra, su passioneacquari.it.

