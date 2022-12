Solidi irregolari che si avvicinano alla forma della Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solidi irregolari che si avvicinano alla forma della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GEOIDI

Significato/Curiosita : Solidi irregolari che si avvicinano alla forma della terra

Quanto si comporta come le comete quando si avvicinano al sole. alcuni astronomi classificano gli asteroidi centauri come degli oggetti della fascia di...

Dell'ondulazione del geoide, in metri (basata sul modello di gravità egm96 e sull'ellissoide di riferimento wgs84) con il termine geoide si indica la superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con solidi; irregolari; avvicinano; alla; forma; della; terra; solidi fica in rocce; solidi geometrici; solidi a punta con base non del tutto circolare; solidi con una punta; Combattimenti di truppe irregolari ; irregolari tà cardiaca; L irregolari tà del battito del cuore; irregolari tà che può portare rallentamenti; Ci si avvicinano per prendere ordini; Che avvicinano , che carpiscono; Partecipano alla corrida con una lunga asta; Importante opera urbanistica iniziata a Ferrara alla fine del XV secolo; Relativo alla mente; Si alla rgano aspirando; Chi la praticò cercò inutilmente di trasforma re ogni metallo in oro; Legumi di forma sferica; Il lago lombardo forma to dall Oglio; Trasforma no le gole in ottimi molluschi; A volte... c è quello della medaglia; Privato della pistola; Terzo film della saga del Codice da Vinci; La sigla della Federazione italiana scherma; Un budello sotterra neo; Materiale per impermeabilizzare i terra zzi; Seguaci di Siva e vasi di terra cotta; Fu moglie di Carlo d Inghilterra ; Cerca nelle Definizioni