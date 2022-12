Servivano per poter telefonare dalle cabine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servivano per poter telefonare dalle cabine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GETTONI

Significato/Curiosita : Servivano per poter telefonare dalle cabine

Pubblici. i gettoni erano comuni in europa, israele, giappone e sud america. negli stati uniti furono in uso fino al 1944. i primi esemplari di gettone furono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Pubblici. i gettoni erano comuni in europa, israele, giappone e sud america. negli stati uniti furono in uso fino al 1944. i primi esemplari di gettone furono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022