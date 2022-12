Sbucciatura sulla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbucciatura sulla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sbucciatura sulla pelle

Frutto di grossa pezzatura, in numero di uno per riccio; facilità di sbucciatura del seme; striatura della buccia (in rilievo); cicatrice ilare rettangolare;...

Il termine abrasione deriva dal latino abradere, in particolare dal suo participio passato abrasus, che significa raschiare da. abrasione – tipo di usura...