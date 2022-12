Su quella di ghisa si cucinano bistecche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su quella di ghisa si cucinano bistecche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIASTRA

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piastra (disambigua). una piastra, nella scienza delle costruzioni, è un elemento strutturale...

