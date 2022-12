Può essere di pace, di Cassazione... e di sedia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere di pace, di Cassazione... e di sedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIUDICE

Significato/Curiosita : Puo essere di pace, di cassazione... e di sedia

di stefano cucchi avvenne a roma il 22 ottobre 2009, mentre il giovane era sottoposto a custodia cautelare. il 4 aprile 2022 la corte di cassazione ha...

Vedi giudice (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il sovrano della sardegna medievale, vedi giudice (storia della sardegna). un giudice statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

