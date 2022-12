Professionista laureato che gestisce costruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Professionista laureato che gestisce costruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INGEGNERE

Significato/Curiosita : Professionista laureato che gestisce costruzioni

Nell'urbanistica del rinascimento, che vide anche un avanzamento nella tecnologia ad uso militare. l'ente governativo che gestisce le missioni spaziali è l'agenzia...

Kitty joyner, ingegnere in elettrotecnica, al langley research center nel 1952 l'ingegnere (abbreviato ing.) è un professionista che fa uso di conoscenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

