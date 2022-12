Pianta medicinale detta anche cacciafebbre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta medicinale detta anche cacciafebbre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CENTAUREA

Significato/Curiosita : Pianta medicinale detta anche cacciafebbre

Piante annuali, biennali o perenni. centaurea è anche l'unico genere del gruppo tassonomico informale centaurea group. secondo la leggenda dell'orto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

