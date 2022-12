Pesci come gli squali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci come gli squali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SELACI

Significato/Curiosita : Pesci come gli squali

Quanto gli squali odierni. la pinna caudale era somigliante a quelle degli squali bianchi e degli squali mako. la scoperta di intere code di pesci nei loro...

Gli elasmobranchi (elasmobranchii) o selaci sono una sottoclasse dei condroitti che comprende due ordini di squali del paleozoico (cladoselaci, pleuracanthodii)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

