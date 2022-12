Permette di mantenere la temperatura costante durante la cottura dei cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di mantenere la temperatura costante durante la cottura dei cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RONER

Significato/Curiosita : Permette di mantenere la temperatura costante durante la cottura dei cibi

Suggerita dal nome, questo metodo di riscaldamento e cottura dei cibi è del tutto diverso rispetto a quello di un forno convenzionale: in un normale forno elettrico...

Daniele piller roner (7 settembre 1990) è un ex biatleta, fondista e allentatore di sci nordico italiano. sappadino, ha preso parte a due edizioni dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con permette; mantenere; temperatura; costante; durante; cottura; cibi; permette d avvicinare o allontanare il soggetto; permette di condurre a distanza mezzi mobili; permette di collegarsi con zone in capo al mondo; permette di convincersi; Esercitare per acquisire o mantenere capacità; Consente ai conoscenti di mantenere le distanze; mantenere con i propri soldi; mantenere economicamente; L aumento della temperatura della Terra; Suscettibili al cambiamento di temperatura ; È causata da un alta temperatura su un metallo; La temperatura che si misura a casa col termometro; Costruzione che deturpa il paesaggio circostante ; Richiede allenamento costante ; Anagramma di morboso, che significa scostante ; Tiene un sito personale in costante aggiornamento; durante il suo regno nacque il Redentore; Si mormora più volte durante la messa; Va su e giù durante il giorno ma non è la pressione; Assiste ogni cristiano durante la vita terrena; Un tipo di cottura anche per carne e patate; Metodo di cottura giapponese per carni e verdure; Tecnica giapponese di cottura alla griglia; Hotel con angolo cottura ; Quelle aromatiche profumano i cibi ; La cesta con i cibi per i cardinali in conclave; Caratterizza i cibi che s assimilano facilmente; Prodotti che rallentano il deterioramento dei cibi ; Cerca nelle Definizioni