La pasta... dei western italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pasta... dei western italiani.



Soluzione 9 lettere : SPAGHETTI

Significato/Curiosita : La pasta... dei western italiani

Vedi spaghetti (disambigua). gli spaghetti sono un particolare formato di pasta prodotta esclusivamente con semole di grano duro e acqua, dalla forma lunga...

Altre definizioni con pasta; western; italiani; Una qualità di pasta di media pezzatura; Il sale che si butta per la pasta ; Frittella di pasta dolce tipica del Centro Italia; Si mette nell acqua della pasta ; Una comparsa nel film western ; Gian Maria in molti western ; Echeggiano nei western ; Sono rosse in uno storico western di John Ford; italiani tra la Svizzerae il Piemonte; italiani del nord est; Magistrati civili in aleuni comuni italiani del Medioevo; Noi italiani lo ascoltiamo con emozione; Cerca nelle Definizioni