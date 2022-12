Passare la stagione più fredda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare la stagione più fredda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVERNARE

Significato/Curiosita : Passare la stagione piu fredda

stagioni. la stagione è ciascuno dei periodi temporali in cui è suddiviso l'anno solare. esistono diversi modi di definire una stagione: quella più tradizionale...

Duvall e danny lloyd, narra il dramma della famiglia torrance, che deve svernare in totale isolamento in un hotel in alta montagna, teatro di eventi inquietanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

