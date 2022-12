Non gratuito, nel mondo giuridico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non gratuito, nel mondo giuridico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ONEROSO

Significato/Curiosita : Non gratuito, nel mondo giuridico

A carattere umanitario o sociale, assumendo forme giuridiche differenti nelle varie parti del mondo: alcune possono avere lo status di enti benefici,...

Il contratto a titolo oneroso, nell'ordinamento giuridico italiano, è un accordo nel quale al sacrificio patrimoniale che una parte compie eseguendo la... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

