Non ha che una fissazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha che una fissazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MONOMANIACO

Significato/Curiosita : Non ha che una fissazione

In psicologia, per fissazione si intende lo stallo di una pulsione che non trova sbocco. il soggetto si ritrova in balia di un pensiero fisso o un'abitudine...

L'alienato (o il cleptomane) (1822). la monomaniaca del gioco (1819-1822). il monomaniaco del comando militare (1819-1822). nudo maschile, musée bonnat (bayonne)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con fissazione; fissazione , idea priva di fondamento; Una fissazione esagerata; fissazione ossessiva e... sferica; fissazione derivata da motivi di orgoglio; Cerca nelle Definizioni