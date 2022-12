Nodo fatto per scivolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nodo fatto per scivolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCORSOIO

Significato/Curiosita : Nodo fatto per scivolare

Passare del tempo lo fecero scivolare nella parte posteriore dell'abito, dove si standardizzò nel xx secolo. cinture obi per arti marziali (budo) di vari...

Costruzione di un nodo scorsoio un nodo scorsoio è un nodo che si presenta con un occhiello scorrevole che ha la caratteristica di serrarsi in risposta...

